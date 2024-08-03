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Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İki bölge sağanağa teslim olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İki bölge sağanağa teslim olacak

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Önümüzdeki hafta yurdun Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmurun etkili olması bekleniyor. Poyrazın desteğini keseceği Batı'da ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 derece kadar üzerinde seyredecek. 

Afrika sıcaklarının ardından poyrazın desteklediği yurt geneli için yeni hava tahmini geldi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İki bölge sağanağa teslim olacak - 1. Resim

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VURACAK 

Haftanın ilk gününde yurdun kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu olacağını aktaran Macit, "Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İki bölge sağanağa teslim olacak - 2. Resim

Salıdan cumaya kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars ve Ardahan çevreleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak geçişleri olacağını aktaran Macit, yurdun diğer yerlerinde az bulutlu hava beklendiğini söyledi.

HAFTA SONUNA KADAR DEĞİŞİKLİK YOK

Sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Macit, "Hava sıcaklıklarının, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İki bölge sağanağa teslim olacak - 3. Resim

Hava sıcaklıklarında hafta sonuna değişiklik olmayacağını dile getiren Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca havanın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlı, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Macit, yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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