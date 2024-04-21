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Yeni muhtar icraata hızlı başladı! Pikniği yasakladı, her yere pankart astı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yeni muhtar icraata hızlı başladı! Pikniği yasakladı, her yere pankart astı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesinde 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilen Özcan Kayar, ikinci icraatını mezarlıklar için gerçekleştirdi, pikniği yasakladı.

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesinden muhtar adayı olan 58 yaşındaki Özcan Kayar, 97 oy farkla yeni muhtar seçildi.

Zaman kaybetmeden girişimlere başlayan yeni muhtar, ilk icraatını "Cenaze evinde yemek yenilmez, yemek götürülür" diyerek gerçekleştirmiş, mahallenin dört bir yanını afişlerle donatmıştı. Kayar'ın mahallesi için ikinci icraatı ise mezarlıkta pikniği yasaklamak oldu.

Muhtar Kayar, mezarlık çevresine "Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlara dua okunur, mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz" pankartları astı. Kayar, seçimden bu yana yaptıklarıyla mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

Yeni muhtar icraata hızlı başladı! Pikniği yasakladı, her yere pankart astı - 1. Resim

"TOPLUMUN REFLEKSİNİ BİRAZ DAHA GENİŞLETMEK İSTEDİM"

Muhtar Özcan Kayar, mezarlıkların içerisinde mangal yapıldığına dikkat çekerek, "Bu durum çok üzücü. Mezarlıkların içerisinde alkol de tüketmişler. Ben mahalle muhtarı olarak pankart hazırlattım. 'Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlarda dua okunur. Mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz' yazılı pankartlar astım. Ben bunu genişletmek istedim. Mezarlarımızın içerisinden farklı yerlerde; alkol tüketimi, kola tüketimi ve ona bağlı olarak da saygısızca hareketlerden dolayı bu pankartı astım. Bu pankartı asarken toplumun refleksini biraz daha genişletmek istedim" ifadelerini kullandı.

Yeni muhtar icraata hızlı başladı! Pikniği yasakladı, her yere pankart astı - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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