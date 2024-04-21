Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Cenazeden geliyorum' dedi, alkollü çıktı

'Cenazeden geliyorum' dedi, alkollü çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Cenazeden geliyorum&#039; dedi, alkollü çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Polis uygulamasına takılan ve 'cenazeden geliyorum' diyen sürücü 0.51 promil alkollü çıkınca özür dilese de cezadan kaçamadı. 6 bin 439 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Aksaray Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

İlk olarak asayiş ekipleri ve bekçiler tarafından araç içinde arama yapılırken, ardından trafik ekiplerince sürücünün ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı.

0.51 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Araçtan indiği sırada, “Cenazeden geliyorum” diyerek kendisine uzatılan alkolmetreyi üfleyen Volkan K. (26) isimli sürücü, 0.51 promil alkollü çıktı.

Bunun üzerine polis ekiplerine kusura bakmamalarını söyleyen alkollü sürücü, ısrarla cenazeden geldiğini belirterek cezadan kurtulmak istedi. Polis ekiplerinden özür dileyen sürücü, “Abi çok özür dilerim, cenazemiz vardı oradan geliyorum. Kusura bakmayın, sizden özür dilerim” derken, polis ekipleri ise cezai işlem uygulanacağını belirterek sürücüyü araç başına çağırdı.

'Cenazeden geliyorum' dedi, alkollü çıktı - 1. Resim

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi! İkinci elde hareket var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEM'den büyük skandal! Belediye aracı parçalanıp hurdaya satılmış - GündemDEM'den büyük skandalYurdun dört bir yanında fırtına etkili oluyor! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü, yaralılar var - GündemYurdun dört bir yanında fırtına etkili oluyorVan-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk verileri açıkladı - GündemVan-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde depremİstanbul İstinye'de AVM'de yangın alarmı! - Gündemİstanbul İstinye'de AVM'de yangın alarmı!Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki: Utanması gereken Gazze'de katliam yapanlardır - Gündem"Yaptıkları katliamı örtbas etme çabası"Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Dev dalgalar araçların camını kırdı - GündemYenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar
Sonraki Haber Yükleniyor...