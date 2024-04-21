'Cenazeden geliyorum' dedi, alkollü çıktı

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Polis uygulamasına takılan ve 'cenazeden geliyorum' diyen sürücü 0.51 promil alkollü çıkınca özür dilese de cezadan kaçamadı. 6 bin 439 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Aksaray Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

İlk olarak asayiş ekipleri ve bekçiler tarafından araç içinde arama yapılırken, ardından trafik ekiplerince sürücünün ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı.

0.51 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Araçtan indiği sırada, “Cenazeden geliyorum” diyerek kendisine uzatılan alkolmetreyi üfleyen Volkan K. (26) isimli sürücü, 0.51 promil alkollü çıktı.

Bunun üzerine polis ekiplerine kusura bakmamalarını söyleyen alkollü sürücü, ısrarla cenazeden geldiğini belirterek cezadan kurtulmak istedi. Polis ekiplerinden özür dileyen sürücü, “Abi çok özür dilerim, cenazemiz vardı oradan geliyorum. Kusura bakmayın, sizden özür dilerim” derken, polis ekipleri ise cezai işlem uygulanacağını belirterek sürücüyü araç başına çağırdı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.