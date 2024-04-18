Ticaret Bakanı Bolat, parlamentoya stokçuluk cezasının 800 bin liraya çıkmasını teklif etti

Fırsatçılık yapanın cezası ağır olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere cezaların yükseltilmesi için teklif verdiğini açıkladı. Peki, stokçuluk cezası ne kadar? Aldatıcı reklam ve zararlı ürün satışları yapanlara ne kadar ceza kesiliyor? İşte detaylar...

Stokçulukta cezalar artırılıyor. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında Stokçuluk, karaborsacılıkla ilgili yoğun denetimlerin sürdüğünü belirtti ve cezaların artışı için parlamentoya teklif götürüldüğünü açıkladı. Stokçuluk yapan ne kadar ceza alır? Zararlı mal satmanın cezası nedir?

STOKÇULUK CEZASI 800 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Ticaret Bakanı Bolat, stokçular hakkında düşünülen cezalar hakkında bilgi verdi. Stokçuluk karaborsacılık hakkında CNN Türk'e konuşan Bolat, Aldatıcı reklam, zararlı ürün ve stokçulukla ilgili cezaların artırılacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat, parlamentoya cezaların çıkmasını teklif etti.

STOKÇULUKTA CEZA ÜST SINIRININ 11 MİLYON LİRA OLMASI TALEP EDİLDİ

Buna göre, aldatıcı reklam ve zararlı ürün satışları yapanlara uygulanan cezanın alt sınırı 2020'de 10 bin lira iken 2024'te 52 bin olmuştu. Ticaret Bakanı Bolat, cezanın 80 bin olmasını talep ettiklerini açıkladı.

Alt ceza sınırı 100 bin TL olan stokçulukta ise cezanın 800 bin liraya yükseltmesi, 2 milyon TL olan üst sınırın ise teklifle 11 milyon liraya çıkarılması talep edildi.

Geçici kapatma uygulamasının da teklifleri arasında olduğunu aktaran Bolat, 10 güne kadar kapatma cezası talep ettiklerini açıkladı.