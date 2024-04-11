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Mezarlıktaki 'ot yakma' kavgası kanlı bitti: Uzman çavuş gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mezarlıktaki &#039;ot yakma&#039; kavgası kanlı bitti: Uzman çavuş gözaltında

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da, bir mezarlıkta yaşanan 'ot yakma' tartışması kanlı bitti. Tartıştığı kardeşlerden birini tabancayla öldürdüğü, diğerini de yaraladığı öne sürülen uzman çavuş gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yayman köyünde dün, uzman çavuş K.K. (46) iddiaya göre, mezarlık ziyaretinde otların yakılması nedeniyle H.H.K. (36) ve kardeşi B.K., (30) ile tartışmaya başladı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., tabancayla iki kardeşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden H.H.K., kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.K., olayın ardından ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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