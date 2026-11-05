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Yaşam

Yılın ilk kar tatili haberi Giresun'dan! 3 köy okulunda eğitime ara verildi

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Yılın ilk kar tatili haberi Giresun'dan! 3 köy okulunda eğitime ara verildi
Başlık ResmiYılın ilk kar tatili haberi Giresundan! 3 köy okulunda eğitime ara verildi

Türkiye'de havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Giresun'un Görele ilçesinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Kasım Perşembe günü bazı okullarda eğitime yarım gün ara verildi. Görele Kaymakamlığının kararıyla 3 köy okulundaki öğrenciler ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler öğleden sonra izinli sayıldı.

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Kasım ayının ilk günlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kış koşulları etkili olmaya başladı. Giresun'da olumsuz hava şartları, eğitim öğretim faaliyetlerini de etkiledi.

Görele Kaymakamlığı, öğrencilerin can güvenliğini ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları dikkate alarak bazı okullarda eğitime ara verilmesine karar verdi.

GİRESUN'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Giresun'un Görele ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Kasım 2026 Perşembe günü öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.

Kaymakamlık tarafından alınan kararın, özellikle kırsal mahallelerden okullara ulaşım sağlayan öğrencilerin güvenliği amacıyla uygulandığı belirtildi.

Tatil kararı ilçedeki bütün okulları değil, belirlenen köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsıyor.

Yılın ilk kar tatili haberi Giresundan! 3 köy okulunda eğitime ara verildi
Başlık ResmiYılın ilk kar tatili haberi Giresundan! 3 köy okulunda eğitime ara verildi

GİRESUN'DA HANGİ OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Görele Kaymakamlığının açıklamasına göre yarım gün tatil kararı alınan okullar şöyle:

  • Kırıklı İlkokulu ve Ortaokulu
  • Koyunhamza Ortaokulu
  • Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu

Ayrıca ilçedeki diğer taşıma merkezi okullarda öğrenim gören taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler de 5 Kasım Perşembe günü öğleden sonra izinli sayılacak.

TATİL KARARI YARIM GÜN GEÇERLİ

Kaymakamlığın aldığı karar yalnızca 5 Kasım Perşembe gününün öğleden sonraki eğitim saatlerini kapsıyor.

Belirtilen okullar ve taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan öğrenciler için genel bir tatil kararı açıklanmadı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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