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Yaşam

Yolu kapatıp araba yarışı yaptılar! Kentin ortasında korkutan anlar

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Diyarbakır’da bir grup, kara yolunu piste çevirip araçları ile yarış yaptı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde dün gece saatlerinde stat yolunda korkutan anlar meydana geldi.

Yolu kapatıp araba yarışı yaptılar! Kentin ortasında korkutan anlar
Başlık ResmiYolu kapatıp araba yarışı yaptılar! Kentin ortasında korkutan anlar

Karayolunda toplanan bir grup, yolu piste çevirdi. Kara yolunun üzerinde bir şahsın start vermesinin ardından araçlar gaza basıp yarışmaya başladı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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