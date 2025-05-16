Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yumurtlamak için dönerciyi seçti: Tavuğun cesaretine hayran kaldım!

Yumurtlamak için dönerciyi seçti: Tavuğun cesaretine hayran kaldım!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir tavuk, Serik ilçesindeki tavuk dönerci dükkanına girerek yumurtladı. İş yerinin sahibi, "Cesaretine hayran kaldım. Cesaretle kalmamış, bir de yumurtlamış. Sahibi çıkmazsa arkadaş olabiliriz" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde tavuk döner ve tost yapan bir işletmede dün çok ilginç bir olay yaşandı.

Sokaktaki bir tavuk, iş yerine girerek yumurtladı. İşletme sahibi Nazmi Şimşek, durumu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yumurtlamak için dönerciyi seçti: Tavuğun cesaretine hayran kaldım! - 1. Resim

"CESARETLE KALMAMIŞ, BİR DE YUMURTLAMIŞ"

Tavuğu ve yumurtayı muhafaza altına alan Şimşek, olayı şöyle anlattı:

"Dışarıya gitmiştim. Dükkanda eleman vardı. Tavuk içeriye girmiş. Cesaretine hayran kaldım. Çünkü girdiği yer tavuk dönerci. Cesaretle kalmamış bir de yumurtlamış. Güzel bir anı olarak kaldı bizde. Kesip dürüm yapmak için yaşı biraz geçmiş. Sahibi çıkmazsa belki arkadaş oluruz."

Yumurtlamak için dönerciyi seçti: Tavuğun cesaretine hayran kaldım! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamam! Alaattin Köseler ve 25 kişi için fezleke hazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Bahçeli de kurban vekaleti için o kurumu seçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bilecik Valisi açıkladı: Ormanlara giriş 5 ay yasaklandı - YaşamVali açıkladı: Ormanlara giriş 5 ay yasaklandıEsenler'de bir 'çöp ev' vakası daha! 4 ay sonra aynı görüntüler: Komşuları isyan etti - YaşamEsenler'de bir 'çöp ev' vakası dahaTermometreler 0 dereceyi gördü, lapa lapa kar yağdı - YaşamGörüntüler az önce geldi! Lapa lapa kar yağdıZarar büyük: 1 haftadır süren sağanak, tarım arazilerini su altında bıraktı! - Yaşam1 haftadır süren sağanak, tarım arazilerini suyla kapladı3 kente mayıs ayında kar yağdı: Vatandaş şaşkın - Yaşam3 kente mayıs ayında kar yağdıGeylani ailesinin acı günü! Seyyide Saadet Geylani vefat etti - YaşamGeylani ailesinin acı günü! Seyyide Saadet Geylani vefat etti
Sonraki Haber Yükleniyor...