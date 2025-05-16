Yumurtlamak için dönerciyi seçti: Tavuğun cesaretine hayran kaldım!

Antalya'nın Serik ilçesinde tavuk döner ve tost yapan bir işletmede dün çok ilginç bir olay yaşandı.

Sokaktaki bir tavuk, iş yerine girerek yumurtladı. İşletme sahibi Nazmi Şimşek, durumu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Tavuğu ve yumurtayı muhafaza altına alan Şimşek, olayı şöyle anlattı:

"Dışarıya gitmiştim. Dükkanda eleman vardı. Tavuk içeriye girmiş. Cesaretine hayran kaldım. Çünkü girdiği yer tavuk dönerci. Cesaretle kalmamış bir de yumurtlamış. Güzel bir anı olarak kaldı bizde. Kesip dürüm yapmak için yaşı biraz geçmiş. Sahibi çıkmazsa belki arkadaş oluruz."