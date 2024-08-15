"Yürüyüş yapacağım" deyip sırra kadem basan Özkan Yılmaz'ın cesedi bulundu

Sakarya'da 2023 yılında evden "Yürüyüş yapacağım" diyerek ayrılan Özkan Yılmaz'ın cesedi bulundu. Cesedin kimsesizler mezarlığında bulunduğu öğrenildi.

Sakaryalı Yılmaz ailesinin hayatı 2023 yılının ocak ayında kabusa döndü. Karasu ilçesinde yaşayan özel şoför Özkan Yılmaz 17 Ocak 2023'te sırra kadem bastı.

Komşusu ile görüştükten sonra yürüyüş yapacağını belirterek Yalı Mahallesi'nde bulunan evinden ayrılan Yılmaz, kayıplara karıştı.

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler ilçede günlerce arama çalışması gerçekleştirdi ancak Özkan Yılmaz'dan bir ize rastlanılamadı.

CANSIZ BEDENİ BEYKOZ'DA BULUNDU

12 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Beykoz'da sahilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Söz konusu cesedin Karasu'da kaybolan Özkan Yılmaz'a ait olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine yapılan DNA eşleşmesi ile birlikte cesedin Özkan Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Özkan Yılmaz'ın ailesinin, tekrardan otopsi talebinde bulunacağı ve cenazesini kimsesizler mezarlığından alarak aile mezarlığına defnedeceği öğrenildi.