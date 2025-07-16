12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Manavgat'ta kıskıvrak yakalandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Antalya Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu "hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Tarık O. isimli şahıs, yakalanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. "Hırsızlık" suçundan 12 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tarık O. isimli şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık O., Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş