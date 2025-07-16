12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Manavgat'ta kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2025 10:26 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 10:28 - Güncelleme:

Hırsızlık, Hakim, Ceza, Manavgat, Haber

Antalya Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu "hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Tarık O. isimli şahıs, yakalanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. "Hırsızlık" suçundan 12 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tarık O. isimli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık O., Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi. İlgili Haber CHP'den 'Manavgat görüntüleri' kararı! 3 isim için kesin ihraç talep edildi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş