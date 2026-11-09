12 yıl sonra yakalandı: 'Örgüte katıldı' dediği oğlunu öldürmüş
Batman’ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında engelli oğlunun terör örgütüne katıldığını iddia ederek kayıp başvurusunda bulunan babanın, çocuğunu maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan baba tutuklandı.
Batman’ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında yaşanan olayda, baba R.B. kolluk kuvvetlerine başvurarak engelli oğlu E.B.'nin terör örgütüne katıldığını öne sürmüş ve kayıp ihbarında bulunmuştu.
Yıllardır aranan dosya, jandarma ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takiple yeniden ele alındı.
YILLAR SONRA DÜĞMEYE BASILDI
Yürütülen titiz incelemeler sonucunda, E.B.'nin terör örgütüne katıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirlendi. Genç adamın, baba R.B. tarafından aralarındaki maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğüne dair kuvvetli şüpheler elde edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım 2026 tarihinde Batman ve Antalya merkezli 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde aralarında babanın da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba R.B., 7 Kasım 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.