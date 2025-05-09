13 aracı parçalayan vandal yakalandı! Polis, ayakkabısından tespit etti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin cam kırma, lastik patlatma ve araç yakma girişiminde bulunduğu belirlendi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Lalapaşa Mahallesi 3528 Sokak'ta, sabah araçlarına zarar verildiğini gören sürücüler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, park halindeki 13 aracın camlarının kırıldığını, lastiklerinin patlatıldığını ve bazı otomobillerin yakılmaya çalışıldığını belirledi.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının bölgeye kar maskesiyle geldiğini belirledi. Ekipler, şüphelinin kullandığı güzergahı belirleyerek, giydiği spor ayakkabıdan kimliğini tespit etti. Şüpheli Ö.A. (35), düzenlenen operasyonla Lalapaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.