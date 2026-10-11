Sakarya’da 14 yaşındaki M.İ.’nin silahla vurularak hayatını kaybettiği olayda, tutuklanan 16 yaşındaki şüphelinin telefonundan çıkanlar dikkat çekti. Şüphelinin, olaydan 13 gün önce yapay zekaya "Hangi silahla vurursam adam ölür?" ve "Kaç yıl hapis yatarım?" sorularını sorduğu saptandı.

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Sakarya’da ablasının doğum günü partisine katıldığı aile dostlarının evinde başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki M.İ.’nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar gündeme geldi.

Cinayet şüphesiyle tutuklanan 16 yaşındaki çocukluk arkadaşının telefonunda yapılan incelemede, olaydan 13 gün önce yapay zekâya silahların öldürücü etkisi ve adam öldürmenin cezası hakkında sorular yönelttiği belirlendi.

14 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran detay! Yapay zekaya cinayeti sormuş

ŞÜPHELİNİN İFADELERİ DEĞİŞTİ

ATV Haber’de yer alan bilgilere göre, 16 yaşındaki şüpheli, ilk ifadesinde arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü.

Şüphelinin daha sonraki ifadesinde ise silahın yanlışlıkla ateş aldığını savunduğu aktarıldı.

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"BİRİNİ ÖLDÜRSEM KAÇ YIL YATARIM?"

Tutuklanan şüphelinin cep telefonunda gerçekleştirilen incelemelerde, olaydan yalnızca 13 gün önce yapay zekayla yaptığı yazışmalara ulaşıldı.

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda şu soruların yer aldığı görüldü:

14 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran detay! Yapay zekaya cinayeti sormuş

"Hangi silahla vurursam adam ölür?"

"Tüfekle vurursam ne kadar ceza alırım?"

"Pompalı tüfek can yakar mı?"

"Kuru sıkı can yakar mı?"

"Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım?"

PARMAK İZLERİ, BARUT KALINTILARI VE YIKANAN ELLER!

M.İ'nin ailesi, şüphelinin kazara ateş ettiği yönündeki savunmasına tepki gösterdi.

Mağdurun bir yakını, silahın boş olduğu iddiasına karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk 'silah boştu' dedi. Silahın gelen bilgilerinde silah dolu; 10 tane mermi, bir tane sıkılmış. Silahın her tarafında parmak izi var"

Acılı babanın olayla ilgili ifadeleri şöyle;

"Benim oğlumun üzerinde barut izi çıkıyor, onda çıkmıyor. Onu bile araştırmış; olaydan sonra gidip elini yıkamış, üstünü değiştirmiş."

SİLAHIN MARKASINI DA ARAŞTIRMIŞ

M.İ'nin annesi, oğlunun ölümüne neden olan silahın markasının da şüphelinin telefonunda araştırıldığını öne sürdü.

Acılı anne, "Benim oğlumu öldürdüğü silahın markasını bile telefondan araştırmış. 'Bu marka silahla öldürsem ne kadar ceza alırım?' diye..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

14 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran detay! Yapay zekaya cinayeti sormuş

İŞİN İÇİNDE ÇETELER Mİ VAR?

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde yapay zeka yazışmalarının yanı sıra silahlarla çekilmiş fotoğraflara da ulaşıldığı belirtildi.

Ayrıca telefonda çetelerle bağlantılı olabileceği değerlendirilen bazı fotoğrafların bulunduğu öne sürüldü.

"BENİM OĞLUM YAPMAZ" SAVUNMASI

Şüphelinin babası ise oğlunun silahlarla ilgisi olmadığını savunarak şu açıklamayı yaptı:

"Benim çocuğumun silahla hiçbir zaman olayı olmamıştır. Benim çocuğum odasında böcek görse 'gelin şu böceği alın' diyen bir çocuktur."

SİLAH EMEKLİ POLİS DEDESİNE AİTMİŞ

M.İ'nin ölümüne neden olan silahın, tutuklu şüphelinin emekli polis olan dedesine ait olduğu öğrenildi. Silahın evde kolayca ulaşılabilecek bir çekmecede tutulduğu belirtildi.

M.İ'nin ailesi, silahın muhafaza edilmesinde ihmali bulunduğunu düşündüğü kişilerin de sorumluluğunun araştırılmasını talep etti.

14 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran detay! Yapay zekaya cinayeti sormuş

"AİLE DE HESAP VERSİN"

Oğlunu, kızının doğum gününde kaybetmenin acısını yaşayan anne, olayda sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesini istedi.

"Benim kızımın doğum gününde oğlumu öldürdüler!" diyen anne, şüphelinin ailesine ve silahın sahibine yönelik sorularını şu sözlerle dile getirdi:

"Dede neden serbest? Anne-baba bu sorumsuzluğa rağmen hala neden serbest? Ben bunların cevabını istiyorum. Oğlumun adaletini arıyorum."

M.İ.'nin ailesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluluğu tespit edilen kişilerin cezalandırılmasını talep ediyor.

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