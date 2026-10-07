Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

10 cinayet, 11 teşebbüs... Azılı katil, İstanbul'un göbeğinde yakalandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan hapis yatarken firar eden suç örgütü elebaşı Yuri Radulov, İstanbul Fatih'te eşiyle birlikte yakalandı. Şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıktı.

Kaydet
|

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, hakkında yurda giriş yasağı bulunan İurii Radulov'un Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti.

FATİH'TE EŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu şüphelinin Fatih’te saklandığı adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda Radulov ve eşi olduğu anlaşılan V.R. gözaltına alındı.

10 cinayet, 11 teşebbüs... Azılı katil, İstanbulun göbeğinde yakalandı
Başlık Resmi10 cinayet, 11 teşebbüs... Azılı katil, İstanbulun göbeğinde yakalandı

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Şahsın üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapılmasının ardından, her iki kişi için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.