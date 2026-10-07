10 cinayet, 11 teşebbüs... Azılı katil, İstanbul'un göbeğinde yakalandı

Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan hapis yatarken firar eden suç örgütü elebaşı Yuri Radulov, İstanbul Fatih'te eşiyle birlikte yakalandı. Şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıktı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, hakkında yurda giriş yasağı bulunan İurii Radulov'un Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti.

FATİH'TE EŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu şüphelinin Fatih’te saklandığı adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda Radulov ve eşi olduğu anlaşılan V.R. gözaltına alındı.

10 cinayet, 11 teşebbüs... Azılı katil, İstanbulun göbeğinde yakalandı

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Şahsın üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapılmasının ardından, her iki kişi için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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