15 yaşındaki çocuk, katili oldu! Amca cinayetinde kahreden detay

Eskişehir’de babasının cezaevinde olması nedeniyle kendisi ve kardeşlerine bakan amcası Muhammed Aslanoğlu’nu silahla vurarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A., olayın ardından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki mezarlığa giderek jandarmaya “Ben vurdum” diyerek teslim oldu. Aslanoğlu’nun yeğenlerine bakmak için evlenmediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A. ile amcası Muhammed Aslanoğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.A., silahla ateş ederek amcası Muhammed Aslanoğlu’nu ağır yaraladı.

Muhammed Aslanoğlu

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan adam yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Aslanoğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kendini ihbar eden 15 yaşındaki şüpheli A.A.’nın jandarma ekiplerine evin 100 metre aşağısında bulunan mezarlığın yakınına gidip "Ben vurdum" diyerek teslim olduğu öğrenildi.

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ACI DETAY: ÖLDÜRÜLEN AMCA, YEĞENLERİNE BAKMAK İÇİN EVLENMEMİŞ

Şüphelinin babasının cezaevine girmesinin ardından kendini yeğenlerine bakmaya adayan biri olarak tanınan amca Muhammed Aslanoğlu’nun A.A. ve kardeşlerini baktığı öğrenildi. Çalıştığı iş yerinde ve mahallede iyi bir insan olarak bilinen Aslanoğlu’nun yakınları, amcanın yeğenlerine bakmak için evlenmeyi dahi düşünmediğini ifade etti. Çocukların annesinden ise uzun süredir haber alınamadığı öğrenildi. Muhammed Aslanoğlu’nun vurulduğu evinde camdaki kurşun izi dikkat çekti.

“BEN VURDUM” DİYEREK TESLİM OLDU

Yaşananları anlatan Karadere Mahallesi Muhtarı Muzaffer Öztuna, olayı jandarmaya telefon edilmesi üzerine öğrendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma ve ambulans geldi. Ancak ambulans gelmeden önce yaralanan kişiyi kendi araçlarıyla hastaneye götürmüşler. Jandarma olay yerinde bir süre soruşturma yaptı. Söylendiğine göre olayı gerçekleştiren kişi, 15 yaşındaki yeğeniymiş. Yeğeni kendisi jandarmaya gelerek 'Ben vurdum' diyerek teslim oldu. Tüfekle mi yoksa silahla mı vurulduğunu tam olarak bilmiyorum fakat büyük ihtimalle tüfektir. Olayın ardından jandarma konuyu devraldı ve ilgilenmeye başladı. Çocuk şu anda jandarma tarafından gözaltına alınmış durumda."

Karadere Mahallesi Muhtarı Muzaffer Öztuna

“ANNESİ VE BABASI HAPİSTE”

A.A.'nın ailesi hakkında da konuşan Muhtar Öztuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğun bildiğim kadarıyla annesi ve babası hapiste. Vurulan kişi ise onların amcasıydı ve üç çocuğa da amcaları bakıyordu. Çocukların en küçüğü henüz çok küçüktü; köye yerleşeli yaklaşık 2,5 sene olmuştu. İçeride ne yaşandığını, olayın kaza sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğini bilmiyorum. Vurulan adam ise çok iyi bir insandı, kimseye bir zararı ya da kötülüğü dokunmazdı."

Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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