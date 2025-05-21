19 yaşındaki Deniz Karakaya vahşice katledildi! İşkence izlerini gören anne fenalık geçirdi

Bağcılar'da halasıyla birlikte yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya 40 yaşında, evli ve bir çocuk babası adam tarafından kaçırılıp öldürüldü. Vücudunda ısıtılmış bıçak yaraları bulunan kadının katili her yerde aranıyor.

Korkunç olay Bağcılar'da yaşandı. Bir evden gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Ekipler girdiği evde, 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın cansız bedenini buldu. Genç kadının öldürüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı belirlendi.

EKOL TV'nin haberine göre, Deniz Karakaya son paylaşımında "Bir gün ölürsem, yüreğimdeki acılarla, gerçekleşmeyen hayallerimle, kimsesizliğimle gömün beni" sözlerini paylaştı.

Anne ve babası ayrı olan Karakaya, iddiaya göre; halası ile birlikte yaşadığı evden ilişkisi olduğu ve bir türlü ayrılamadığı 40 yaşında, evli ve bir çocuk babası adam tarafından kaçırıldı.

KIZIN EVİNİN ÖNÜNDE BAĞIRDI

2 Mayıs'ta Deniz Karakaya'nın kaldığı eve gelen şüpheli "Deniz benim helalimdir" diyerek bağırmaya başladı. Bağırışları duyan Karakaya, konuşmak için aşağıya gitti; bir daha da dönmedi.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE İŞKENCE ETMİŞ

Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, genç kadının vücudunda ısıtılmış bıçak yaraları olduğunu söylerken, cenazeyi duyan anne morgda fenalık geçirdi.

Onu öldürdüğü öne sürülen evli ve bir çocuk babası şüpheli kayıplara karıştı.