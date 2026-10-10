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20 yıldır kayıp zannediliyordu... 2 oğlu cinayetten tutuklandı, kemikleri arazide bulundu

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20 yıldır kayıp zannediliyordu... 2 oğlu cinayetten tutuklandı, kemikleri arazide bulundu
Başlık Resmi20 yıldır kayıp zannediliyordu... 2 oğlu cinayetten tutuklandı, kemikleri arazide bulundu

Kırşehir’de 2006 yılından beri kayıp olan Rıza Güzel’e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şahsın eşi ve 6 çocuğu gözaltına alındı. Güzel'in köyden hiç ayrılmadığı tespit edilirken talihsiz adama ait olduğu değerlendirilen kemikler 20 yıl sonra boş arazide bulundu. Güzel'in 2 oğlu ise tutuklandı.

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Kırşehir'de 1955 doğumlu Rıza Güzel’in 5 Şubat 2006 tarihinde kaybolmasına ilişkin yapılan araştırmalarda; kayıp olduğuna dair iz ve emarelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.

AİLE İÇİ TARTIŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Yürütülen soruşturmada Rıza Güzel’in olay tarihinde köyden ayrılmadığı, köyde ikamet ettiği ve aile içinde sık sık tartışmalar yaşandığına ilişkin tespitler üzerine şüpheler aile fertleri üzerinde yoğunlaşıldı. Şüphelilerin çelişkili beyanları, konuya ilgisizlikleri, tanık ifadeleri ve bölgede yapılan araştırmalar istikametinde çalışmalar sürdürüldü.

20 yıldır kayıp zannediliyordu... 2 oğlu cinayetten tutuklandı, kemikleri arazide bulundu
Başlık Resmi20 yıldır kayıp zannediliyordu... 2 oğlu cinayetten tutuklandı, kemikleri arazide bulundu

EŞİ VE 6 ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 6 Ekim 2026 tarihinde 3 ilde 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Rıza Güzel’in eşi ve 6 çocuğundan oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin itirafları ve yer göstermeleri üzerine, Köşker köyünün arazi kesiminde maktule ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Gözaltına alınan Z. Güzel, L. Güzel, B. Güzel, Z. Ş., B. Ş., M. Güzel ve C. Güzel Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

20 yıldır kayıp zannediliyordu... 2 oğlu cinayetten tutuklandı, kemikleri arazide bulundu
Başlık Resmi20 yıldır kayıp zannediliyordu... 2 oğlu cinayetten tutuklandı, kemikleri arazide bulundu

2 ÇOCUĞU TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden L. Güzel ve B. Güzel tutuklama talebiyle, Z. Güzel ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece L. Güzel ve B. Güzel’in tutuklanmasına, Z. Güzel hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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