24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Aydın'da kıskıvrak yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 24 yıl hapis cezasıyla aranan ve izini kaybettirmeye çalışan firari şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. D.V. isimli şahıs, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timlerinin çalışması sonucu, "taklit anahtarla açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.V. isimli firari şahıs kıskıvrak yakalandı.
TUTUKLANDI
Uzun süredir aranan ve hakkındaki ceza nedeniyle izini kaybettirmeye çalışan D.V., JASAT ekiplerinin sahada yürüttüğü detaylı istihbarat, takip ve analiz çalışmaları sonucu kısa sürede tespit edildi. Suçlunun saklandığı adresi belirleyen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı. D.V., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.