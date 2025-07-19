Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Aydın'da kıskıvrak yakalandı

24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Aydın'da kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Aydın&#039;da kıskıvrak yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 24 yıl hapis cezasıyla aranan ve izini kaybettirmeye çalışan firari şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. D.V. isimli şahıs, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timlerinin çalışması sonucu, "taklit anahtarla açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.V. isimli firari şahıs kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDI

Uzun süredir aranan ve hakkındaki ceza nedeniyle izini kaybettirmeye çalışan D.V., JASAT ekiplerinin sahada yürüttüğü detaylı istihbarat, takip ve analiz çalışmaları sonucu kısa sürede tespit edildi. Suçlunun saklandığı adresi belirleyen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı. D.V., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Benfica, Barrenechea'yı kadrosuna kattıPasifik ateş çemberi yine sallandı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenyurt'ta asansörde taciz! O kargocu cezaevine gönderildi - 3. SayfaGenç kadına asansörde taciz dehşeti!İzmit bu cinayeti konuşuyor... Kadın kocasını vurarak öldürdü: Çocuk detayı kahretti - 3. SayfaKadın kocasını vurarak öldürdü: Çocuk detayı kahrettiKorkunç ölüm! Sahilde güneşlenirken üzerinden iş makinesi geçti - 3. SayfaSahilde güneşlenirken üzerinden iş makinesi geçtiZonguldak'ta otomobil kömürlüğe düştü! Sürücü hastaneye kaldırıldı - 3. SayfaOtomobil kömürlüğe düştü! Sürücü hastaneye kaldırıldıİlaçları şeker sanıp yutan çocuk hastanelik oldu - 3. Sayfaİlaçları şeker sanıp yutan çocuk hastanelik olduTamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılarak can verdi - 3. SayfaTamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılarak can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...