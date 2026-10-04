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3. Sayfa

240 bin liralık koltuk değişimi! Dron her şeyi anbean kaydetti

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Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden ehliyeti daha önce geri alınmış olan sürücü, denetimden kaçmak için araçtaki yolcuyla direksiyon başında yer değiştirdi. Sürücü ve araç sahibine toplam 240 bin lira ceza kesildi.

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında ise ilginç bir an yaşandı.

DRON TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ

Ekiplerin havadan takip ettiği otomobil, bulvar üzerindeki bir büfenin önünde durdu. Araçtaki yolcu otomobilden inerek büfeye girdi. Bu sırada direksiyon başındaki kişi de araç içerisinde yer değiştirerek yolcu koltuğuna geçti.

Bir süre sonra büfeden çıkan kişi otomobile binerek direksiyon başına geçti. Araçta yapılan bu değişiklik, denetim sırasında görev yapan dron tarafından kaydedildi.

240 bin liralık koltuk değişimi! Dron her şeyi anbean kaydetti
Başlık Resmi240 bin liralık koltuk değişimi! Dron her şeyi anbean kaydetti

SÜRÜCÜ BELGESİNİ KAPTIRMIŞ

Polis ekiplerinin kontrolünde, başlangıçta direksiyonda bulunan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından sürücü ve araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 240 bin lira idari para cezası kesildi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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