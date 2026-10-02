Eskişehir’de 14 yıl önce cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt cinayetinde sır perdesi aralandı. Minik Yakup’un babası tutuklandı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı sır dosyaları birer birer aydınlığa kavuştururken, JASAT ekipleri de incelemelerini sürdürüyor. JASAT ekipleri, bir faili meçhulü daha çözdü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan aylar sonra toprağa gömülü halde bulunan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt cinayetinde yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı.

2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı

14 YIL SONRA AYDINLATILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 8 Mayıs 2012'de kırsal Doğançayır Mahallesi'nde kaybolan ve 20 Eylül 2012'de toprağa gömülü cesedine ulaşılan Yakup Bozkurt'un ölümünü aydınlatmak için dosyayı yeniden açtı.

2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı

ÇADIRI AYRI YERE TAŞIMIŞLAR

Çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, olay tarihinde ailenin işçi çadırlarının bulunduğu alandan ayrılarak farklı bir bölgeye gittiğini belirledi.

2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı

BABA TUTUKLANDI

Çalışmalar sonrasında baba A.B., gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba A.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEskişehir

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