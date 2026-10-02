Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Eskişehir’de 14 yıl önce cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt cinayetinde sır perdesi aralandı. Minik Yakup’un babası tutuklandı.

Kaydet
|

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı sır dosyaları birer birer aydınlığa kavuştururken, JASAT ekipleri de incelemelerini sürdürüyor. JASAT ekipleri, bir faili meçhulü daha çözdü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan aylar sonra toprağa gömülü halde bulunan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt cinayetinde yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı.

2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı
Başlık Resmi2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı
ÖNERİLEN HABERLER
Katil eşi 20 yıl mağara saklanmış, JASAT sırrı çözmüştü! Nigar Bilgin cinayetinde korkunç itiraf: Abim sopayla döverek öldürdü
3. SAYFA

Katil eşi 20 yıl mağara saklanmış, JASAT sırrı çözmüştü! Nigar Bilgin cinayetinde korkunç itiraf: Abim sopayla döverek öldürdü

14 YIL SONRA AYDINLATILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 8 Mayıs 2012'de kırsal Doğançayır Mahallesi'nde kaybolan ve 20 Eylül 2012'de toprağa gömülü cesedine ulaşılan Yakup Bozkurt'un ölümünü aydınlatmak için dosyayı yeniden açtı.

2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı
Başlık Resmi2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı

ÇADIRI AYRI YERE TAŞIMIŞLAR

Çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, olay tarihinde ailenin işçi çadırlarının bulunduğu alandan ayrılarak farklı bir bölgeye gittiğini belirledi.

2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı
Başlık Resmi2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı

BABA TUTUKLANDI

Çalışmalar sonrasında baba A.B., gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba A.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı
Başlık Resmi2,5 yaşındaki Yakup toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra sır perdesi aralandı, baba tutuklandı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.