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3 gündür aranıyordu! Ormanda bulunan yaşlı kadın meyve yiyerek hayatta kaldı

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3 gündür aranıyordu! Ormanda bulunan yaşlı kadın meyve yiyerek hayatta kaldı
Başlık Resmi3 gündür aranıyordu! Ormanda bulunan yaşlı kadın meyve yiyerek hayatta kaldı

Bursa’da 30 Eylül’de evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 61 yaşındaki Fatma Aybey, 3 günlük arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Aybey’in bu süre boyunca köy arazisindeki meyve bahçelerinde meyve yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

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Olay, Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Aybey (61), 30 Eylül'de saat 14.30 sıralarında evinden ayrıldı. Dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den haber alınamayınca ailesi ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarını AFAD koordine ederken, jandarma ekipleri de kayıp kadının bulunması için mahalledeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ormanlık alanlar, köy çevresi ve arazi ekipler tarafından tek tek tarandı. 124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalarda, dron, İHA, termal dron, ATV ve arama köpeklerinden de yararlanıldı.

3 gündür aranıyordu! Ormanda bulunan yaşlı kadın meyve yiyerek hayatta kaldı
Başlık Resmi3 gündür aranıyordu! Ormanda bulunan yaşlı kadın meyve yiyerek hayatta kaldı

AFAD, JAK ve çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinin yürüttüğü çalışmalar sırasında Fatma Aybey, dron ile ormanlık alanda tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, Aybey'i köydeki bir çobanın yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Aybey'in, kayıp olduğu 3 gün boyunca köy arazisindeki meyve bahçelerinde meyve yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

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Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aybey, tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilerek Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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