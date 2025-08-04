30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gaziantep’te kıskıvrak yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

TUTUKLANDI

Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.