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37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Ankara'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Ankara&#039;da yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da "karşılıksız çek" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından aranan, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonuyla Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 2 yıldır aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ve hırsızlık suçundan aranması olan T.D.'nin peşine düştü.

İKİ ADRESE OPERASYON

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şahsın izini süren JASAT ekipleri, O.C.'nin Ankara’da, T.D.'nin ise Ankara Şereflikoçhisar'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, Ankara ve Şereflikoçhisar ilçesinde yaptığı 2 ayrı operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Ankara'da yakalandı - 1. Resim

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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