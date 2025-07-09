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4 ayrı dosyadan 52 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Saklandığı tuvalette yakalanma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kırıkkale, Hapis Cezası, Yakalama, Tuvalet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla yakalandı. "Hırsızlık" suçundan 4 ayrı dosyadan 52 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği tuvalette yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Z. tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan aranan şahıslar tek tek tespit edilerek yakalandı.

4 ayrı dosyadan 52 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Saklandığı tuvalette yakalanma anı kamerada - 1. Resim

TUVALETE SAKLANDI

Hırsızlık suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 52 yıl hapis cezası bulunan S.Z. isimli hükümlü, yakalanmamak için tuvalete saklandı. Polis ekiplerince evde yapılan aramada, hırsızlık zanlısı tuvalette yakalandı.

4 ayrı dosyadan 52 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Saklandığı tuvalette yakalanma anı kamerada - 2. Resim

8 TUTUKLAMA

Yapılan çalışmalarda "yağma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.Ö., cezaevi firarisi olarak aranan ve 7 ayrı dosyadan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.T., "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan T.E., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2 yıl 6 ay cezası bulunan M.V., "basit yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası bulunan H.B., "hırsızlık" suçundan 3 bin 360 TL adli para cezası bulunan yabancı uyruklu F.S. ile "hakaret" suçundan hakkında ifadeye yönelik yakalama kararı bulunan M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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