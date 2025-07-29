5 yıldızlı otel odasında rahatsızlandı! Belçikalı turist kaldırıldığı hastanede öldü

Tatil için Antalya'da 5 yıldızlı otelde konaklayan Belçikalı turist, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki Stoop Johan Alfons hayatını kaybetti.

Manavgat ilçesinde tatilini geçirdiği 5 yıldızlı otel odasında rahatsızlanan Belçikalı turist kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELÇİKALI TURİST OTEL ODASINDA RAHATSIZLANDI

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Belçikalı Stoop Johan Alfons tatilini geçirmekte olduğu Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı oteldeki odasında rahatsızlandı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin otel odasındaki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Stoop Johan Alfons, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belçikalı turist, jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.