Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 5 yıldızlı otel odasında rahatsızlandı! Belçikalı turist kaldırıldığı hastanede öldü

5 yıldızlı otel odasında rahatsızlandı! Belçikalı turist kaldırıldığı hastanede öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
5 yıldızlı otel odasında rahatsızlandı! Belçikalı turist kaldırıldığı hastanede öldü
Belçika, Antalya, 5 Yıldızlı Otel, Rahatsızlık, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tatil için Antalya'da 5 yıldızlı otelde konaklayan Belçikalı turist, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki Stoop Johan Alfons hayatını kaybetti.

Manavgat ilçesinde tatilini geçirdiği 5 yıldızlı otel odasında rahatsızlanan Belçikalı turist kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELÇİKALI TURİST OTEL ODASINDA RAHATSIZLANDI

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Belçikalı Stoop Johan Alfons tatilini geçirmekte olduğu Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı oteldeki odasında rahatsızlandı.

5 yıldızlı otel odasında rahatsızlandı! Belçikalı turist kaldırıldığı hastanede öldü - 1. Resim

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin otel odasındaki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Stoop Johan Alfons, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belçikalı turist, jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zengezur Koridoru'na yumuşak yaklaşım! "Endişeye gerek yok"Daltonlar Çetesi çökertildi mi, kaç kişiler, lideri kim? Daltonlar Çetesi üyesi Türkiye'ye teslim edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'li belediyede susuzluk isyanı! Ellerinde bidonlarla sokağa döküldüler - 3. SayfaCHP'li belediyede susuzluk isyanı!Kedi sevgisi sonu oldu! Akciğerine kaçan tüy nedeniyle hayatını kaybetti - 3. SayfaAkciğerine kaçan tüy nedeniyle hayatını kaybettiYeni emekli olmuştu! Devrilen araçtan savrulup hayatını kaybetti - 3. SayfaYeni emekli olmuştu! Devrilen araçtan savrulup hayatını kaybettiLondra'da sokak ortasında vahşet! 2 kişi katledildi, 1 kişi yaralı - 3. SayfaLondra'da sokak ortasında vahşet! 2 kişi katledildiAdana'da kan donduran olay! İnfaz koruma memuru, karısını ve kızını öldürüp intihar etti - 3. SayfaKarısını ve kızını öldürüp intihar ettiKarabük'te yangın giderek büyüyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor - 3. SayfaKarabük'te bir noktada daha yangın çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...