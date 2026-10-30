Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde eşini ve kızını kaybeden Cevdet Demetgül beton altında kalarak hayatını kaybetti. Tadilat yaptığı evin dış merdivenin çökmesi sonucu enkazın altında kalan işçi kurtarılamadı.

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Mersin'de tadilat yaptığı evin dış merdiveninin çökmesi sonucu beton altında kalan Cevdet Demetgül hayatını kaybetti. Hatay'da yaşadığı depremde eşini ve 2 kızını kaybeden Demetgül'ün, felaketin ardından Mersin'e yerleştiği öğrenildi.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Şahir Gülmen Mahallesi 2846 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taşeron inşaat firmasında çalışan Cevdet Demetgül (56), bir evde tadilat yaptığı sırada dış merdivenin çökmesi sonucu beton parçalarının altında kaldı.

6 Şubat depreminde eşini ve kızını kaybetmişti: Beton altında kalarak can verdi

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demetgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

6 Şubat depreminde eşini ve kızını kaybetmişti: Beton altında kalarak can verdi

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DEPREMDE EŞİNİ VE 2 KIZINI KAYBETMİŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Cevdet Demetgül'ün hikayesi yürek burktu. Hatay'da 6 Şubat depremlerine yakalanan Demetgül'ün, afette eşini ve 2 kızını kaybettiği öğrenildi.

6 Şubat depreminde eşini ve kızını kaybetmişti: Beton altında kalarak can verdi

Depremin ardından Mersin'e gelen ve burada inşaat işlerinde çalışarak hayatını sürdüren Demetgül'ün talihsiz kaza sonucu ölümü herkesi üzdü. Demetgül'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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