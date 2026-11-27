Dolandırıcılık suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve üç ayrı suçtan aranan firari hükümlü Selim Işık, başsavcılık, MİT ve emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da saklandığı gizli bölmede yakalandı. İçişleri Bakanlığı, "mal varlığı değerlerini aklama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da kaydı bulunan hükümlünün yakalandığını duyurarak suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İçişleri Bakanlığı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Selim Işık'ın İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yakalandığını açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda yakalama sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. Sürece İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

SAKLANDIĞI GİZLİ BÖLME ORTAYA ÇIKARILDI

Güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Selim Işık'ın Üsküdar'daki bir adreste gizlendiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada Işık'ı saklandığı gizli bölmede yakaladı.

ÜÇ AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Kayıtlara göre Işık, kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası almıştı. Hükümlünün ayrıca "mal varlığı değerlerini aklama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da arandığı bildirildi.

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı, açıklamasında suçla mücadelenin süreceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı. Bakanlık ayrıca operasyonda görev alan emniyet, yargı ve istihbarat birimlerini tebrik etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Üsküdar Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİÜsküdar

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala