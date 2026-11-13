Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden caniyle ilgili yeni gelişme

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir, tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar'daki cezaevinden güvenlik gerekçesiyle İzmir'e nakledildi.

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 Kasım'da yaşanan olayda Arif Sefa Özdemir (28) 8 kişiyi katletmişti.

Şahıs biçerdöver satışı üzerinden çıkan kavgada Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak'ı (56) öldürürken, ardından kaçmak için araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmen olan Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir'i (46) öldürüp kaçmıştı.

Afyonkarahisarda 8 kişiyi katleden caniyle ilgili yeni gelişme

ESKİŞEHİR'DE YAKALANMIŞTI

1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Ö. Sonrasında araç ile kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisarda 8 kişiyi katleden caniyle ilgili yeni gelişme

İZMİR'E NAKLEDİLDİ

6 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Arif Sefa Ö.'nün güvenlik gerekçesi ile İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

Afyonkarahisarda 8 kişiyi katleden caniyle ilgili yeni gelişme

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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