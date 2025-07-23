Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ağaç dalı faciasında 2. ölüm! Seda Karakol’dan da acı haber geldi

Ağaç dalı faciasında 2. ölüm! Seda Karakol’dan da acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ağaç dalı faciasında 2. ölüm! Seda Karakol’dan da acı haber geldi
Dal, Ölüm, Yaralanma, Giresun, İtfaiye, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Talihsiz olay sonrası ağır yaralanan 18 yaşındaki Seda Karakol’dan acı haber geldi. Çınar ağacından kopan dalın altında kalan Karakol, günler süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Olay, 6 Temmuz'da Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana geldi. Tarihi anıt çınardan kopan büyük bir dal, o sırada altında oturan Seda Karakol (18), Erdem Ulak (29) ve bir kişinin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla dalın altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağaç dalı faciasında 2. ölüm! Seda Karakol’dan da acı haber geldi - 1. Resim

16 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Yaralılardan öğretmen Erdem Ulak, olay günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralı olan ve 16 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Seda Karakol da dün hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Ağaç dalı faciasında 2. ölüm! Seda Karakol’dan da acı haber geldi - 2. Resim

Karakol'un cenazesinin, memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Refik Anadol'un Messi eseri satıldı! Unutulmaz golün değeri dudak uçuklattıMHRS randevularında yeni dönem! Bir gruba öncelik tanındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da filmlere taş çıkartan operasyon: Tam 1 hafta sürdü! PÖH'ü harekete geçiren cinayet - 3. SayfaErzurum'da filmlere taş çıkartan operasyon!Gaziantep'te tır ile işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaGaziantep'te tır ile işçi servisi çarpıştı! Yaralılar varTokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu, diğeri aranıyor - 3. SayfaAraçları bulunmuştu! Kaybolan kuzenlerden acı haberBaba, evladını art arda bıçaklayarak öldürdü! Sokak ortasında kan donduran anlar - 3. SayfaBaba, evladını art arda bıçaklayarak öldürdüİstanbul'da bütün ekipler sahadaydı! Çok sayıda gözaltı var - 3. Sayfaİstanbul'da bütün ekipler sahadaydı! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da 'seri saldırgan' paniği! Müşteri kılığında tornavidayla dehşet saçtı - 3. SayfaMüşteri kılığında tornavidayla dehşet saçtı
Sonraki Haber Yükleniyor...