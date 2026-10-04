Sakarya’da mantar toplamak için yaylaya çıkan ailenin bulunduğu traktör, yağış nedeniyle çamurlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 71 yaşındaki Cemal Toklu hayatını kaybederken, 14 yaşındaki torunu yaralandı.

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Kaza, Pamukova ilçesi Eskiyayla Mahallesi Soğucak Yaylası yolunda meydana geldi. Aile üyeleriyle birlikte mantar toplamak için yaylaya gitmek isteyen Cemal T. (71) idaresindeki traktör, rampadan çıktığı sırada yağış nedeniyle ıslak ve çamurlu olan zeminde kontrolden çıkarak devrildi.

Ailesiyle mantar toplamaya gidiyordu! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Kazada devrilen traktörün altında kalan Cemal T. (71) ile torunu E.T. (14) yaralanırken, traktörde bulunan R.T. (41) ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan yaralılardan Cemal T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan E.T. ise, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) sevk edildi. Cemal T.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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