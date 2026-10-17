Akran zorbalığı kamerada! Silah doğrulttuğu anları sosyal medyada paylaştı

Amasya’da 17 yaşındaki çocuk, kurusıkı tabancayla arkadaşlarını tehdit ettiği anları kaydedip sosyal medya hesabından yayımladı. Tepki çeken görüntülerin ardından adli ve idari soruşturma başlatılırken çocuk hakkında gözaltı kararı verildi.

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Olay, Çakallar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla birlikte motosikletlerle şehrin zirvesindeki bölgeye gitti. Yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran çocuk, arkadaşlarını tehdit ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde çocuğun, elindeki kurusıkı tabancayı akranlarına doğrultarak ayaklarına doğru ateş etmeye çalıştığı görüldü. Arkadaşlarından birinin korkuyla sağa sola kaçıştığı anlar da kayıtlara yansıdı. Çocuğun görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından olaya tepki gösterildi.

VALİLİKTEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen çocuk ile olaydan etkilenen üç çocuğa ulaşıldığı, olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkı tabancaya el konulduğu bildirildi. Ayrıca olaydan etkilenen çocukların ve velilerinin ifadelerine başvurulduğu, tahkikatın sürdüğü kaydedildi.

ÇOCUK HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülere ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiğini belirterek, adli süreçteki çocuk hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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