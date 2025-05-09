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"Alacağım var" dedi, şantiyenin çatısına çıktı: İsteği hem polisi hem de gazetecileri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Efeler ilçesinde alacağı olduğu iddiasıyla şantiyenin çatısına çıkan bir kişi, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Gazeteciler giderse inerim" dedi. Ekiplerin ikna çalışmalarının ardından şahıs çatıdan indirilerek karakola götürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Münir Özkul Sokak üzerinde, kimliği bilinmeyen bir şahıs, güçlendirme çalışmaları yapılan Hidayet Sayın Kültür Merkezi’ndeki şantiye alanının çatısına çıkarak garip bir eyleme imza attı.

ALACAKLISI OLDUĞU ŞANTİYEDE EYLEM YAPTI

Eylem yaptığı binada çalıştığını ve alacağı olduğu iddiası ile çatıya çıkan şahsı fark eden şantiye çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

"Alacağım var" dedi, şantiyenin çatısına çıktı: İsteği hem polisi hem de gazetecileri şaşırttı - 1. Resim

"GAZETECİLER GİDERSE İNERİM"

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çatıya çıkarak şahısla görüştü. Bir süre şahsın ikna çalışması devam ederken, çatıya çıkan şahıs, o esnada olayı haberleştirmek için bölgede bulunan gazetecilerin gitmesini istedi. Şahsın "Gazeteciler giderse inerim." demesi üzerine gazeteciler olay yerinden uzaklaştı. 

İkna edilen şahıs, şantiyenin arka tarafından indirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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