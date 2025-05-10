Alanya'da turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Alanya ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
R.G'nin kullandığı 07 BZY 296 plakalı, turistleri taşıyan servis minibüsü ile Özgür Süleyman Yılmaz idaresindeki 07 BYC 436 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.
MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Yılmaz ile minibüsteki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
TURİSTLER KABUSU YAŞADI
Kazada yaralanan 6'sı turist 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Minibüs şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.