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Yayaları son anda fark etti, metrelerce savruldu! Antalya'da ibretlik kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde frene basan ve kayıp devrilen motosikletten savrulan kadın sürücü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken kazada can kaybı yaşanmadı.

Kafasını asfalta sert bir şekilde çarpan kadın hafif şekilde yaralanırken başını yere çaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Sürücü arkasından gelen bir kamyonetin altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

Yayaları son anda fark etti, metrelerce savruldu! Antalya'da ibret veren kaza - 1. Resim

KASK SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Kaza, Antalya Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sarı köprü istikametinden gelip Yapay şelale istikametine seyir halindeki Seçil Demirci'nin kullandığı 07 ARI 610 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan yayaları son anda fark ederek frene bastı.

Devrilen motosikletten düşen kadın önce başını asfalta çarptı ardından metrelerce savruldu.

Aynı anda yine aynı istikametten gelen bir kamyonet ise yola savrulan sürücüyü son anda fark edip frene bastı. Kask sayesinde hayatta kalan yaralının yardımına vatandaşlar koştu.

Hafif yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayaları son anda fark etti, metrelerce savruldu! Antalya'da ibret veren kaza - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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