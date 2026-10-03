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Aleyna Çakır'ın ölmeden önce attığı mesajlar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun'a resmen yalvarmış

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Aleyna Çakır'ın ölmeden önce attığı mesajlar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun'a resmen yalvarmış
Başlık ResmiAleyna Çakir davasinda Ümitcan Uygunu zora sokacak tanik: Öldürüyorlar beni diyerek bagiriyordu

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a, "intihara teşvik etmek suçundan 4 yıl hapis verilmişti. Gerekçeli kararda genç kadının olay gecesi Uygun'a attığı yürek yakan mesajlar yer aldı.

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2020 yılında Ankara'da "Aleyna Çakır" adıyla bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunmasına ilişkin davada; "İntihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanan sanık Ümitcan Uygun hakkında mahkeme kararını verdi.

4 YIL CEZA VERİLDİ

Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl ceza alırken "eziyet etme" suçundan beraat etti.

'GENÇ KIZIN ÜZERİNDE RUHSAL VE FİZKSEL BASKI OLUŞTURDU'

Ancak Sabah'ın haberine göre genç kızın canına kıydığı gece Uygun'a gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, Uygun ile Sema Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik olduğu, sanığın eylemlerinin münferit olmadığı, süreklilik gösterdiği ve Esen üzerinde ağır bir ruhsal ve fiziksel baskı oluşturduğu vurgulandı.

Aleyna Çakır'ın ölmeden önce attığı mesajlar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun'a resmen yalvarmış
Başlık ResmiAleyna Çakır'ın ölmeden önce attığı mesajlar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun'a resmen yalvarmış

"KÖTÜYÜM, EVE GEL ANLAMIYOR MUSUN?"

Kararda ayrıca olay gecesine ait HTS kayıtları ile mesajlaşmaların da ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi. Buna göre Sema Esen'in, Ümit Uygun'a "Ben çok kötüyüm. Eve gel, anlamıyor musun?", "Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak, olur mu? Benim canımı aldın", "Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta, rüyanda bile göremeyeceksin artık", "Geldiğinde bu evde beni canlı bulamayacaksın" şeklinde veda ve yardım çağrısı niteliğinde birden fazla mesaj gönderdiği belirlendi.

Aleyna Çakır'ın ölmeden önce attığı mesajlar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun'a resmen yalvarmış
Başlık ResmiAleyna Çakır'ın ölmeden önce attığı mesajlar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun'a resmen yalvarmış

'UÇAK MODU' SAVUNMASI

Uygun ise o geceye dair savunmasında telefonunu uçak moduna aldığını belirterek şunları söylemişti:

Asker gecesine gidecektim, orda erkekler olduğu için Sema'yı götürmek istemedim. Tartışmanın büyümemesi için telefonumu uçak moduna aldım, suçlamaları kabul etmiyorum. Dosyada bir video var bu video olay gecesinden daha önceye aittir. Bir kere videodaki olay yaşandı, sözlü tartışmalar olmuştur ancak fiziksel bir şiddet uygulamadım. Sema'nın vücudunda ki morluklarla bir alakam yoktur. Sema'yla karı koca ilişkisi yaşıyorduk. Sema'nın zaten gece kulübünde çalıştığını tüm ailem öğrendi. Ben aileme rest çekerek Sema'yla yaşamaya başladım. Ancak sonrasında olmayacağını anlayınca ayrılma kararı aldım.

NE OLMUŞTU?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cesediyle karşılaşılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darp etmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

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Hazırlanan iddianamede, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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