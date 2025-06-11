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Ambulansa binmemek için direndi! Sebebi şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ambulansa binmemek için direndi! Sebebi şaşkına çevirdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cihan T.'nin kullandığı otomobil, Osman D.Ş. isimli çocuğa çarptı. Hafif yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansa binmemek için adeta ortalığı birbirine kattı. Güçlükle ambulansa bindirilen çocuğun iğne korkusu olduğu ortaya çıktı.

Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde İnönü Caddesi Salı Pazarı karşısında otomobil sürücüsü Cihan T., seyir halindeyken yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Osman D.Ş. isimli çocuğa çarptı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazada çocuk hafif şekilde yaralandı.

Ambulansa binmemek için direndi! Sebebi şaşkına çevirdi - 1. Resim

AİLE İLE SÜRÜCÜ ARASINDA TARTIŞMA

Kazanın ardından  yaralanan çocuğun ailesi ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesini çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri önledi.

Ambulansa binmemek için direndi! Sebebi şaşkına çevirdi - 2. Resim

AMBULANSA BİNMEMEK İÇİN DİRENDİ

Hafif yaralanan Osman D.Ş. adlı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen ambulansa binmemekte direndi. Sağlık görevlilerine adeta yalvaran çocuk, anne ve babasının da çabalarıyla güçlükle ambulansa bindirilebildi. Çocuğun iğne korkusu nedeniyle ambulansa binmek istemediği ortaya çıktı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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