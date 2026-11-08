Ankara'da 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ankara'da hakkında kasten öldürme suçundan 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

8 YILDIR ARANIYORDU

Bu kapsamda ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan F.D'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütü ile adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma ile zorla senet imzalatma olaylarına karıştığı öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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