Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 23 zanlıdan 22'si tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ile "fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 24 şüpheli belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlılardan 23'ü gözaltına alındı.

22 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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