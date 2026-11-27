Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde esnaf ve vatandaşlara baskı yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Başsavcılık, operasyonun ayrıntılarını ve şüpheliler hakkında verilen kararları açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde; Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Halinde Nitelikli Yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları ile ilgili olarak 25.11.2026 günü 29 ikamet ve 6 işyeri adresine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; Başsavcılığımızca hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheli şahıstan, 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 27 Kasım 2026 günü savcılığa sevk edilen 30 şüpheli şahıstan 17 şüpheli şahıs adli kontrol talebi ile serbest bırakılmış, 13 şüpheli şahıs tutuklanmıştır."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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