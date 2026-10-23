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3. Sayfa

Ankar'da 17 yıllık sır! O enkazın altından insan kemikleri çıktı

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Ankar'da 17 yıllık sır! O enkazın altından insan kemikleri çıktı
Başlık ResmiAnkar'da 17 yıllık sır! O enkazın altından insan kemikleri çıktı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ankara’da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar’ın dosyası yeniden açıldı. Kadının yıllardır kimsenin yaşamadığı evinin enkazında, yaklaşık 2 metre derinlikte üzeri kireçle kapatılmış insan kemikleri bulundu. Kalıntıların kimliği, kızından alınan DNA örneğiyle yapılacak karşılaştırmanın ardından belirlenecek.

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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 2009 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 52 yaşındaki Gülşen Uyar’a ilişkin dosya, 17 yıl sonra yeniden gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, eşinden boşandıktan sonra tek başına yaşayan Gülşen Uyar, 2009 yılında kayboldu. Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadından o tarihten sonra haber alınamadı. Uyar’ın kaybolmasının ardından evinde kimse yaşamazken, ilerleyen dönemde binada şüpheli bir yangın meydana geldi. Yangında kullanılamaz hale gelen evde yapılan ilk incelemelerde Uyar’a ait bir ize rastlanmadı.

Ankar'da 17 yıllık sır! O enkazın altından insan kemikleri çıktı
Başlık ResmiAnkar'da 17 yıllık sır! O enkazın altından insan kemikleri çıktı

KOMŞULARIN İFADELERİNİN ARDINDAN DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Aradan geçen 17 yılın ardından yeniden ele alınan dosya kapsamında komşuların ifadelerine başvuruldu. İncelemelerin ardından Uyar’ın yaşadığı evde kazı yapılmasına karar verildi.

Üç gün süren çalışmalarda, enkazın yaklaşık 2 metre derinliğinde tuğla ve kiremitlerle örülmüş bir alan tespit edildi. Bu alanın içinde, üzeri kireçle kapatılmış kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemikleri bulundu.

Ankar'da 17 yıllık sır! O enkazın altından insan kemikleri çıktı
Başlık ResmiAnkar'da 17 yıllık sır! O enkazın altından insan kemikleri çıktı

KİMLİK TESPİTİ DNA İLE YAPILACAK

Gülşen Uyar’a ait olabileceği değerlendirilen kemik örnekleri, kimlik tespitinin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kalıntıların Uyar’a ait olup olmadığının belirlenmesi için kadının kızından alınan DNA örneğiyle karşılaştırma yapılacak.

DNA incelemesinin sonucuyla kemiklerin kime ait olduğu netlik kazanacak.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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