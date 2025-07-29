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Antalya’da acı olay! Müşteriye teslimat yaptı, sonra can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya’da acı olay! Müşteriye teslimat yaptı, sonra can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da kadayıf dağıtımı yapan kişi, aracında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 61 yaşındaki adamın ölüm nedeni ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. 

Antalya’da acı olay! Müşteriye teslimat yaptı, sonra can verdi - 1. Resim

ARACINDA FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan gönderilen kadayıfları otogardan teslim alarak müşterilerine dağıtmak üzere aracı ile yola çıkan Mustafa Sarıca (61), malzemeleri teslim etmek için Gazi Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin önüne geldi. Ürünleri teslim edip tekrar aracına binen Sarıca, bu sırada fenalaştı. Sarıca'yı araç içerisinde hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya’da acı olay! Müşteriye teslimat yaptı, sonra can verdi - 2. Resim

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mustafa Sarıca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Sarıca'nın yakınları büyük üzüntü yaşadı. 

Antalya’da acı olay! Müşteriye teslimat yaptı, sonra can verdi - 3. Resim

Kalp rahatsızlığı bulunan ve çok sayıda ilaç kullandığı öğrenilen Sarıca'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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