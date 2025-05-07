Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da alkollü sürücü dehşeti! Yol savaş alanına döndü

Antalya'da alkollü sürücü dehşeti! Yol savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine doğru aşırı hızla seyrederken kontrolden çıkan otomobil, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Otomobilin çarptığı park halindeki motosiklet metrelerce savruldu, çöp konteyneri parçalandı, aydınlatma direği yıkıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü H.E.B.'nin 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan KYK Yurdu önünde saat 00.35 sıralarında kaza meydana geldi.

Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan H.E.B. idaresindeki 20 DMR 03 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Antalya'da alkollü sürücü dehşeti! Yol savaş alanına döndü - 1. Resim

MOTOSİKLETİ 75 METRE SAVURDU

Savrulan araç, önce yol kenarındaki çöp konteyneri ve kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı, ardından park halindeki motosikleti 75 metre savurdu. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren otomobil, refüje çıkarak durabildi.

Antalya'da alkollü sürücü dehşeti! Yol savaş alanına döndü - 2. Resim

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü belgesine el konulan H.E.B.'ye 14 bin TL cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kazaya karışan otomobilin, kazadan önce güvenlik kameralarına yansıdı. Söz konusu görüntülerde, aracın cadde üzerinde hızla ilerlediği anlar yer aldı.

Antalya'da alkollü sürücü dehşeti! Yol savaş alanına döndü - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çin gizlice savaşa mı dahil oldu? Hindistan'a karşı sürpriz saldırı!Eski ünlü futbolcu Ümit Karan cezaevine girdi iddiası! Açıklama yaptı: İşlerimi hallettim, tutuklu değilim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da feci kaza! 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü çalıların arasında bulundu - 3. Sayfa3 kişinin ölümüne sebep oldu, çalıların arasında bulunduErzincan'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - 3. SayfaYasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı varMersin'de parkta ceset bulundu - 3. SayfaMersin'de parkta ceset bulunduKars'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKars'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar varFeci kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaFeci kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar varPolis bile şaştı kaldı: Minibüsten adeta cephanelik çıktı! - 3. SayfaMinibüsten adeta cephanelik çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...