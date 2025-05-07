Antalya'da alkollü sürücü dehşeti! Yol savaş alanına döndü

Antalya'da Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine doğru aşırı hızla seyrederken kontrolden çıkan otomobil, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Otomobilin çarptığı park halindeki motosiklet metrelerce savruldu, çöp konteyneri parçalandı, aydınlatma direği yıkıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü H.E.B.'nin 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan KYK Yurdu önünde saat 00.35 sıralarında kaza meydana geldi.

Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan H.E.B. idaresindeki 20 DMR 03 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

MOTOSİKLETİ 75 METRE SAVURDU

Savrulan araç, önce yol kenarındaki çöp konteyneri ve kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı, ardından park halindeki motosikleti 75 metre savurdu. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren otomobil, refüje çıkarak durabildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü belgesine el konulan H.E.B.'ye 14 bin TL cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kazaya karışan otomobilin, kazadan önce güvenlik kameralarına yansıdı. Söz konusu görüntülerde, aracın cadde üzerinde hızla ilerlediği anlar yer aldı.