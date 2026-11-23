İstanbul’da yaşayan Furkan Ünal, 4 aylık otomobilinin tek lastiğinde yaşadığı sorun nedeniyle yetkili servise başvurdu. Çalışanların kendisini korkutarak diğer üç lastiği de satmaya çalıştığını öne süren Ünal, durumdan şüphelenip araç kamerası görüntülerini izleyince hayatının şokunu yaşadı.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci anlatan Furkan Ünal, 4 aylık otomobilinin yalnızca bir lastiğinde sorun yaşaması üzerine İstanbul Şişli'deki yetkili servise başvurduğunu aktardı. Serviste diğer üç lastiğin de değiştirilmesinin istendiğini öne süren Ünal, güvenlik gerekçesi öne sürülerek üzerinde baskı kurulduğunu iddia etti. Henüz 7 bin kilometredeki aracının etrafını bir anda çalışanların sardığını belirten Ünal, kendisine “Sen bu araca ne yaptın? Kaza yapar, takla atarsın.” denilerek korkutulmaya çalışıldığını savundu.

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1 LASTİK YERİNE 4 LASTİK!

Sorunun yalnızca bir lastikte olduğunu ve işlemin garanti kapsamında yapılması gerektiğini düşündüğünü belirten Ünal, buna rağmen servis tarafından garanti kapsamında işlem yapılmadığını aktardı. Çalışanların baskısına rağmen diğer üç lastiği değiştirmeyi kabul etmeyen Ünal, yalnızca sorun yaşadığı lastiği değiştirdiğini ve kendisine diğer lastiklerin de satılmaya çalışıldığını öne sürdü.

ARAÇ KAMERASINI İZLEYİNCE ŞOKE OLDU!

İşlemlerin ardından araç kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen Ünal, duydukları karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Rot ayarı sırasında iki çalışan arasında geçen konuşmada, “Bozuk de, ben gerisini hallederim” ifadelerinin yer aldığını öne süren Ünal, herhangi bir müdahalede bulunulmadan rot ayarının hatalı olduğunun söylenmesinin istendiğini iddia etti.

“İSTEDİĞİNİ YAP” DİYEREK TELEFONU YÜZÜNE KAPATTILAR

Süreçle ilgili önce servisle iletişime geçtiğini söyleyen Furkan Ünal, çözüm beklediği görüşmede kendisiyle dalga geçildiğini iddia etti. Ünal, görüşmede kendisine “İstediğini yap” denildiğini ve telefonun yüzüne kapatıldığını aktardı. Daha sonra markanın Türkiye birimine ulaştığını belirten Ünal, yaklaşık iki hafta boyunca en az beş kez aramasına rağmen herhangi bir çözüm ya da yönlendirme sunulmadığını dile getirdi.

“ARACIMA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BİNEMİYORUM”

Yaşananların ardından aracına yapılan işlemlere güveninin kalmadığını vurgulayan Ünal, iki-üç haftadır otomobilini gönül rahatlığıyla kullanamadığını söyledi. Defalarca yardım talep etmesine karşın sessizlikle karşılaştığını belirten Ünal, sürecin görmezden gelindiğini ve olayın zamanla unutulmasının beklendiğini ifade etti.

Sürece ilişkin yaşadıklarını paylaşmaya devam eden Faruk Ünal'ın Google'da olumsuz yorumların da kaldırıldığını öne sürdü.

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