Konya'da bir galerici elinde bulunan lüks marka otomobilin far ampulünü değiştirmek isterken neye uğradığına şaşırdı. Galerici, sadece far ampulünün değiştirilmesi için araçta 4 parçanın sök tak yapılması gerektiğini belirtti. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade eden vatandaş, durumu çözmek için markanın yetkililerine çağrıda bulundu.

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Konya'da otomobil galerisi işleten bir vatandaş, elinde bulunan lüks marka otomobilin basit bir sorununun dev bir krize neden olması karşısında şaşkınlığa uğradı.

Galerici, elindeki lüks marka aracın far ampulünün patladığını ve değiştirmek için bir ustanın yanına götürdüğünü belirtti.

Otomobilin sadece far ampulünü değiştirecekti: Gerçeği öğrenince inanamadı, yetkili servis de çare olmadı

DUYDUKLARINA İNANAMADI

Lüks otomobilin far ampulünün değişmesi için ustanın kendisine söylediklerini aktaran galerici şaşkınlığını gizleyemedi.

Far ampulünün değiştirilmesi için araçta 4 parçanın sök-tak yapılması gerektiğini öğrenen vatandaş, duruma inanamadığını söyledi.

Galerici, usta tarafından kendisine "Arabanın farına ulaşım yok, motor inecek" şeklinde bilgi verildiğini aktardı.

Otomobilin sadece far ampulünü değiştirecekti: Gerçeği öğrenince inanamadı, yetkili servis de çare olmadı

YETKİLİ SERVİS DE ÇARE OLMADI

Duruma bir çare bulmak için yetkili servisle temas kuran vatandaş orada da benzer bir manzara ile karşılaştı.

Yetkili servisin de "Far ampullerinin değişmesi için çamurlukların sökülmesi gerekiyor" cevabını verdiğini ifade eden araç sahibi, "Arabada tampon olmadığı için, çamurluklar farları örtüyor. Çamurluğun sökülmesi gerekiyormuş. Çamurlukların sökülmesi için de kapılar sökülüyormuş" dedi.

Otomobilin sadece far ampulünü değiştirecekti: Gerçeği öğrenince inanamadı, yetkili servis de çare olmadı

MARKA SAHİPLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Arabanın far ampullerini değiştirmek için 4 parça sök-tak yapılacağını dile getiren vatandaş mağduriyetinin giderilmesi için marka yetkililerine çağrıda bulundu.

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