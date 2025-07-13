Aracıyla denize uçtu! Dakikalarca tavanda kurtarılmayı bekledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu denize uçtu. Kazanın ardından sürücü, denizin içinde batan otomobilin tavanında dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Ayvalık'ta bir otomobil, tek yönlü yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp denize uçtu.

Araç sürücüsü, batmakta olan aracın sunroofundan otomobilin tavanına çıktı. Dakikalarca batan aracın üzerinde yardım bekleyen sürücü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle tekneye alınarak kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.