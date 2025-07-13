Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aracıyla denize uçtu! Dakikalarca tavanda kurtarılmayı bekledi

Aracıyla denize uçtu! Dakikalarca tavanda kurtarılmayı bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aracıyla denize uçtu! Dakikalarca tavanda kurtarılmayı bekledi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu denize uçtu. Kazanın ardından sürücü, denizin içinde batan otomobilin tavanında dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Ayvalık'ta bir otomobil, tek yönlü yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp denize uçtu.

Aracıyla denize uçtu! Dakikalarca tavanda kurtarılmayı bekledi - 1. Resim

Araç sürücüsü, batmakta olan aracın sunroofundan otomobilin tavanına çıktı. Dakikalarca batan aracın üzerinde yardım bekleyen sürücü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle tekneye alınarak kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski CHP'li vekil Gürkut Acar hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski CHP'li vekil Gürkut Acar hayatını kaybetti - 3. SayfaEski CHP'li vekil Gürkut Acar hayatını kaybettiAdana'da yol kenarında ilginç kavga! Boğazını sıktı ve tek cümle duyuldu - 3. SayfaBoğazını sıktı ve tek cümle duyulduArtvin'de feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü - 3. SayfaArtvin'de feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü26 yıl kesinleşmiş cezası var! Cezaevinden firar eden hükümlü sokakta yakalandı - 3. SayfaCezaevinden firar eden hükümlü sokakta yakalandıDalyan Marina’da lüks yat yandı! Deniz itfaiyesi seferber oldu - 3. SayfaDalyan Marina’da lüks yat yandı!Müftü, kaymakam, vali yardımcısı... Onlarca kişiyi dolandırdı, sahte tören bile düzenleyecekti - 3. SayfaAkılalmaz yöntem! Sahte tören sözü bile vermiş
Sonraki Haber Yükleniyor...