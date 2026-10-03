Avcılar'da dilencilik yapan yaşlı kadın kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dilencilik yaptığı öğrenilen yaşlı bir kadın, geri geri gelen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyonetin şoförü gözaltına alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Avcılar’da mahallede dilencilik yaptığı belirtilen yaşlı bir kadın, geri geri gelen yapan kamyonetin altına kalarak hayatını kaybetti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde öğlen saatlerinde yaşandı. Öne sürülene göre, dilencilik yapan yaşlı bir kadın sokakta yürürken geri geri gelen kamyonetin altına kalarak sürüklendi. Olayı gören etraftaki vatandaşlar ekiplere haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık birimleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sürücüyü ifadesini almak için emniyete götürürken, hayatını kaybeden kadının cenazesi olay yeri çalışmalarının sonrasında morga kaldırıldı.

Avcılarda dilencilik yapan yaşlı kadın kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti

KADININ DİLENCİLİK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Kazanın yaşandığı sokakta yaşayan vatandaş yaşananları anlatarak, "Dilenciydi. Zillere basan biriydi. Kamyon geri gelirken göremedi herhalde. Kamyon da onu göremedi. Çarpınca altına aldı. Tekere denk geldi kafası. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaşlı kadının yürürken kamyonetin geri geri gelmesi ve kadının kamyonet altında kalıp sürüklenmesi yer aldı.

Kaza ile alakalı inceleme devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala