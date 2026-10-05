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3. Sayfa

Avcılar'da tekel bayisine silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Çalışanların içeride olduğu sırada yapılan saldırı sonucu 1 kişi yaralanırken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde tekel bayisine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Şahıs olay yerinden kaçarken yaralanan vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 23.00 civarında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde meydana geldi. Öne sürülene göre, cadde üstünde olan bir tekel bayisine içinde çalışanları olduğu esnada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırı yapıldı. O esnada işletmede olan bir vatandaş ise yaralandı.

İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık birimleri gönderildi. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken vurulan vatandaş ise hastaneye sevk edildi. Vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı kaydedildi. Ekipler, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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