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Reyhanlı saldırısının sanığı Mihraç Ural'ın yardımcısı yakalandı

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Reyhanlı saldırısının sanığı Mihraç Ural'ın yardımcısı yakalandı
Başlık ResmiReyhanlı saldırısının sanığı Mihraç Ural'ın yardımcısı yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanıklarından "Mihraç Ural" olarak bilinen terörist Ali Keyyali'nin yardımcısı Cemal Trablusi Şam'da yakalandı.

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Suriye İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de de adı birçok kritik olayla anılan Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi'nin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Trablusi'nin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı operasyonun nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

Cemal Trablusi, Suriye devriminde Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yapmıştı.

Reyhanlı saldırısının sanığı Mihraç Ural'ın yardımcısı yakalandı
Başlık ResmiReyhanlı saldırısının sanığı Mihraç Ural'ın yardımcısı yakalandı
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MİRAÇ URAL KİMDİR?

1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti.

Mihraç Ural
Başlık ResmiMihraç Ural

ESAD DÖNEMİNDE ZENGİNLEŞMİŞTİ

Ural, Esad ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kardeşi Cemil Esad ile yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti.

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52 CANIN SORUMLULARI ARASINDAYDI

Terörist Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Devrik Beşşar Esad rejimine hizmet eden "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünün elebaşılığını yapan Ural, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde, özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında yer alan Bayırbucak Türkmen bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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