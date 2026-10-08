İzmir’de aynı konutları birden fazla kişiye satarak 55 vatandaşı toplam 155 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen inşaat firmasına operasyon düzenlendi. Temmuz ayında yurt dışına kaçan şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, havalimanında gözaltına alındı.

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İzmir’de konut almak isteyen 55 kişinin hayali, iddiaya göre aynı taşınmazların birden fazla kişiye satılmasıyla kabusa döndü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında A.Ç. isimli inşaat firmasının 55 kişiyi toplam 155 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.

Aynı evi defalarca sattılar! İzmir’de 155 milyonluk konut operasyonu

EV HAYALİNİ KABUSA ÇEVİRDİLER

Yapılan incelemelerde, 14 müştekiye aynı taşınmazların birden fazla kez satıldığı, diğer müştekilere taahhüt edilen konutların belirtilen sürelerde tamamlanarak teslim edilmediği, teslim edilen konutlarda ise satış bedelinin tamamı ödenmesine rağmen müştekilere ait taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı belirlendi.

Aynı evi defalarca sattılar! İzmir’de 155 milyonluk konut operasyonu

KAÇIŞ HAVALİMANINDA SON BULDU

Soruşturma kapsamında toplam 20 şüpheli belirlenirken, temmuz ayında yurt dışına çıkan ve bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan şirket yetkilileri M.K.A. ve B.A. ile satış danışmanı olarak görev yapan U.K. ve G.K., gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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