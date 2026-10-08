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Dehşet zihinsel engelli genç kız sinir krizi geçirince ortaya çıktı! 60 yaşındaki akrabası tutuklandı

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Dehşet zihinsel engelli genç kız sinir krizi geçirince ortaya çıktı! 60 yaşındaki akrabası tutuklandı
Başlık ResmiDehşet zihinsel engelli genç kız sinir krizi geçirince ortaya çıktı! 60 yaşındaki akrabası tutuklandı

Samsun’da yüzde 40 zihinsel engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki akrabası tutuklandı. Olayın, genç kızın sinir krizi geçirmesinin ardından ortaya çıktığı öğrenildi.

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Mide bulandıran olay Atakum ilçesinde yaşandı. Yüzde 40 zihinsel engelli 20 yaşındaki Z.K., akrabası olduğu öğrenilen 60 yaşındaki A.A.'nın cinsel istismarına maruz kaldı.

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Olay genç kızın yaşananların ardından sinir krizi geçirmesi sonrası ortaya çıktı.

Dehşet zihinsel engelli genç kız sinir krizi geçirince ortaya çıktı! 60 yaşındaki akrabası tutuklandı
Başlık ResmiDehşet zihinsel engelli genç kız sinir krizi geçirince ortaya çıktı! 60 yaşındaki akrabası tutuklandı

Çalışma başlatan Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'yı (60) gözaltına aldı.

Dehşet zihinsel engelli genç kız sinir krizi geçirince ortaya çıktı! 60 yaşındaki akrabası tutuklandı
Başlık ResmiDehşet zihinsel engelli genç kız sinir krizi geçirince ortaya çıktı! 60 yaşındaki akrabası tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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